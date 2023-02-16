Tugkan Kamisoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tugkan Kamisoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tugkan Kamisoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tugkan Kamisoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tugkan Kamisoglu 14 Haziran 1998 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Tuğkan Kamışoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tugkan Kamisoglu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Tugkan Kamisoglu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iğdır FK futbol takımında oynamaktadır. Iğdır FK takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tugkan Kamisoglu'nin Iğdır FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tugkan Kamisoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tugkan Kamisoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Tugkan Kamisoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tugkan Kamisoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağu 2015 yılında Bursaspor U19

28 Eylül 2017 yılında Büyük MKP Spor

2 Şubat 2018 yılında Yenişehir Bld

11 Ekim 2018 yılında Bursa Doğugücü

21 Ağu 2019 yılında Bursa Yıldırım

12 Ocak 2022 yılında Iğdır FK

Tugkan Kamisoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tugkan Kamisoglu şuan Iğdır FK takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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