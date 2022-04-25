Tuğla Baca Bakım-Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tuğla Baca Bakım-Onarımcısı görev tanımı nedir, Tuğla Baca Bakım-Onarımcısı ne iş yapar, Tuğla Baca Bakım-Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tuğla Baca Bakım-Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tuğla Baca Bakım-Onarımcısı Tanımı;

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Tuğla Baca Bakım-Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tuğla Baca Bakım-Onarımcısı Maaşları

Tuğla Baca Bakım-Onarımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tuğla Baca Bakım-Onarımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tuğla Baca Bakım-Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7112.11

Meslek Adı :

Tuğla Baca Bakım-Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Tuğla Örme Ustaları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çok yüksek minareler, fabrika bacaları, duman bacaları vb. tuğla örme bacaları boyamak gibi tamir, bakım ve inşaat işlerini, yüksek ve dik kulelerde çatı, taş işçiliği ve diğer tamiratı yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tuğla Baca Bakım-Onarımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yükselen yapıya belirli aralıklarla mahmuzlar çakmak ve bunlara terazi merdivenler asmak,

b) İstenilen yüksekliğe veya işyerine ulaşıncaya kadar bu hareketi tekrar etmek,

c) Sağa sola uzanıp yapı veya bacaya mahmuzlar çakmak,

d) Mahmuzlara sapanlar asarak sapanlar arasına kalaslar uzatmak,

e) Bu suretle meydana getirdiği salıncak iskele üzerinde çalışmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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