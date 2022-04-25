Tuğla Giydirme Cephe Uygulayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Tuğla Giydirme Cephe Uygulayıcısı Tanımı;

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Tuğla Giydirme Cephe Uygulayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tuğla Giydirme Cephe Uygulayıcısı Maaşları

Tuğla Giydirme Cephe Uygulayıcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tuğla Giydirme Cephe Uygulayıcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tuğla Giydirme Cephe Uygulayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7112.16

Meslek Adı :

Tuğla Giydirme Cephe Uygulayıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Tuğla Örme Ustaları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Uygulama alanın ilişkin işlemleri malzeme düzenlemesi ve cephe hazırlığı yaparak yürüten, alt konstrüksiyon sistemlerini hazırlayan, giydirme malzemeyi cepheye monte eden, yapıştırma tuğla uygulaması yapan ve mesleki gelişim çalışmalarına katılan nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Tuğla Giydirme Cephe Uygulayıcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre koruma ve kalite önlemlerini uygulamak, b) İş organizasyonu yapmak,

c) Uygulama alanını hazırlamak,

d) Giydirme cephe uygulaması ile ilgili, alt konstrüksiyon sistemini hazırlamak, giydirme malzemesini cepheye monte etmek, yapıştırma tuğla uygulaması yapmak, montaj sonrası işlemleri yapmak,

e) Mesleki gelişim çalışmalarında bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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