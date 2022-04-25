Tuğla Örücü (Ateş Tuğlası) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tuğla Örücü (Ateş Tuğlası) görev tanımı nedir, Tuğla Örücü (Ateş Tuğlası) ne iş yapar, Tuğla Örücü (Ateş Tuğlası) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tuğla Örücü (Ateş Tuğlası) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tuğla Örücü (Ateş Tuğlası) Tanımı;

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Tuğla Örücü (Ateş Tuğlası) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tuğla Örücü (Ateş Tuğlası) Maaşları

Tuğla Örücü (Ateş Tuğlası) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tuğla Örücü (Ateş Tuğlası) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tuğla Örücü (Ateş Tuğlası) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7112.07

Meslek Adı :

Tuğla Örücü (Ateş Tuğlası)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Tuğla Örme Ustaları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fırın, ocak ve eritme fırınları, elektroliz hücreleri gibi çeşitli tip, yüksek hararetle çalışan sistemlerin inşasında ve tamirinde ateş tuğlası ve ateş toprağından mamul briket ve tuğla ören kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tuğla Örücü (Ateş Tuğlası) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proje ve diğer şartnameleri incelmek,

b) Ateş toprağından hazırlanmış çamuru mala ile yaymak, üzerine tuğla veya briketleri vurarak yerleştirmek, hizalamak ve birleştirmek,

c) Tamiri yapılacak ocak ve fırınların aşınmış ve bozuk kısımlarını pnömatik cihaz, varyoz, keski, kazma ve levye kullanarak sökmek ve temizlemek,

d) Belirli bir yüksek hararet sistemini inşaa ve tamir etmek,

e) Çalışan fırın ve ocaklarda özel koruyucu elbise giyerek tamir yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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