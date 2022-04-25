Tuğla Örücü (Baca İnşaatı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tuğla Örücü (Baca İnşaatı) görev tanımı nedir, Tuğla Örücü (Baca İnşaatı) ne iş yapar, Tuğla Örücü (Baca İnşaatı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tuğla Örücü (Baca İnşaatı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tuğla Örücü (Baca İnşaatı) Tanımı;

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Tuğla Örücü (Baca İnşaatı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tuğla Örücü (Baca İnşaatı) Maaşları

Tuğla Örücü (Baca İnşaatı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tuğla Örücü (Baca İnşaatı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tuğla Örücü (Baca İnşaatı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7112.08

Meslek Adı :

Tuğla Örücü (Baca İnşaatı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Tuğla Örme Ustaları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Büyük yükseklikte ve tepeye doğru gittikçe incelen bacaları inşaa etmek amacıyla tuğla ören kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tuğla Örücü (Baca İnşaatı) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proje ve diğer şartnameleri incelemek,

b) Bacanın yuvarlak şeklini takip ederek ve her sıra tuğlayı bir evvelkinden biraz daha içeri alarak bacayı tuğlalarla kat kat örmek ve bağlama malzemesi olarak harç kullanmak,

c) Bacanın dış bağlamalarını takviye etmek ve iç kısmını meydana getirmek için tuğla döşemek,

d) Bacaya iskeleyi desteklemek maksadı ile gerekli bağlantı ve palangaları takmak ve iskele tahtalarını döşemek,

e) Baca ağzını istenilen yükseklikte yapmak ve bacanın dış yüzünü sulandırılmış asit eriyiği ile yıkmak,

f) Bacalar üzerine süs işleri yapmak, bacaya paratoner sistemi takmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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