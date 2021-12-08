Tuğlalar dokunur dokunmaz tuzla buz oldu! İnşaat işçisinin paylaştığı şok edici görüntü sosyal medyada viral oldu!

Bir TikTok kullanıcısının paylaştığı tuğla videosu kısa sürede gündem oldu.

İnşaatta görevli bir işçi, TikTok üzerinden yayınladığı videoda, eline almak istediği tuğlaların nasıl paramparça olduğunu gözler önüne serdi.

TUĞLALAR DOKUNUR DOKUNMAZ TUZLA BUZ OLDU

Bir deprem ülkesi olduğumuzun bilincinde olan vatandaşlarının büyük tepkisine neden olan görüntülerde, işçinin paketli şekilde duran tuğlalar içinden birini almak istediğinde, tuğlaların daha dokunmadan paramparça olduğu görülüyor.

"MÜTEAHHİTİN SUÇU YOK, FABRİKADAN BÖYLE GELİYOR"

Görüntüleri çeken kişi, "Müteahhitin bir suçu yok. Tuğla sipariş veriyor, fabrikadan böyle geliyor" ifadesini kullanıyor. Çok sayıda kişi tarafından paylaşılan videoya tepkiler çığ gibi büyürken, "Bu ülkenin en büyük problemi ahlak ve erdem problemidir." "Müteahhit de beyin özürlü değil ya, fabrikadan öyle tuğla geliyorsa siparişi iptal edeceksin başka adam akıllı yapan yerden alacaksın." "Müteahhitin suçu o tuğlayı öyle verdiğini biliyorsa fabrikanın, onu almamak. Yok bilmiyorsa, iade edip, dava etmek ve daha kalitelisini satın almak". "Tuğla taşıyıcı eleman değildir. ama evin içinde bir yerde olur da dengenizi kaybederseniz duvardan diğer odaya geçebilirsiniz, hatta dışarı bile uçabilirsiniz." yorumları sosyal medyada yankılandı.