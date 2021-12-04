TÜGVA belgelerini sızdırdığına dair iddialar vardı! Pendik İlçe Müdürü Ramazan Aydoğdu FETÖ'den tutuklandı!

TÜGVA’dan belge sızdırılmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, TÜGVA içerisinde bir dönem yöneticilik yapan Ramazan Aydoğdu gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Türkiye Gençlik Vakfı’ndan (TÜGVA) belge sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pendik İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Aydoğdu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Aydoğdu’nun FETÖ üyeleriyle yakın temasta olduğu, vakfa planlı bir şekilde yerleştirildiği ve yönetici pozisyonuna kadar yükseldiği iddia edilmişti. Aydoğdu, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmiş, adliyede savcılığa çıkarıldıktan sonra nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

Şüpheli Ramazan Aydoğdu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ ve ‘sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BYLOCKCU FETÖ’CÜLERLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Aydoğdu’nun TÜGVA içerisinde bulunduğu süreçte, ByLokcu bazı FETÖ’cülerle yakın teması olduğu iddia edilmişti. TÜGVA’da görev aldığı süre boyunca vakıfa ait üyelik sisteminden elde ettiği üye bilgileriyle sahte belgeler oluşturduğu ve yedeklediği, vakıfa ait Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi yerlerle yapılan resmi yazışmaları kullanma yetkisi olmayan başkalarına ait bilgisayarlardan çaldığı ve yedeklediği, kendi bulunduğu dönemde elde ettiği bilgilerle içeriği manipüle edilmiş exel tabloları oluşturduğu ve bunu yedeklediği iddia edildi. Telefonundan pek çok sahte hesabın bilgileri çıktı.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemede; Aydoğdu’nun örgüt propagandası yapan TÜGVA yöneticileri hakkında kişisel bilgiler verdiği, sözde belge ve fotoğraflar gönderdiği tespit edildi.

İstihbarat ve emniyet birimlerinin yaptığı araştırmadan elde edilen Ramazan Aydoğdu ile ilgili diğer iddialar şunlar:



– Konuyla ilgili 20 güne yakın süredir teknik takip ve incelemenin yapıldığı,

– Türkiye Gençlik Vakfı’yla alakalı sahte belgeler ve çalınmış üye bilgilerinden oluşan 2 TB’lik bir harddisk ve 30’dan fazla şifreli usb disk oluşturulduğu,

– Bu verilerden seçtiği 15 GB’lik kısmı PKK ile ilişkili olduğu öne sürülen Metin Cihan ve MİT mensuplarını ifşa ettiği savunulan Murat Ağırel adlı kişilere 4 farklı sahte mail adresleriyle peyder pey yolladığı,

– Sezgin Tanrıkulu gibi CHP’li üst düzey bazı yöneticilerle iletişim kurup yönlendirildiği,

– Kendisini sağlama almak için kendi twitter hesabından Metin Cihan’a Türkiye Gençlik Vakfı’na haksızlık yapıldığına dair mesajlar atarken, sahte mail adreslerinden ve twitter adreslerinden kumpas belgelerini sızdırmaya devam ettiği,

– Ramazan Aydoğdu’nun önce Milli Görüş Vakfı içine sızdırıldığı daha sonra da Türkiye Gençlik Vakfı içine sızdırıldığı,

– Ramazan Aydoğdu’nun sadece Türkiye Gençlik Vakfı ile ilgili değil Milli Görüş Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, TÜRGEV, Ensar Vakfı gibi birçok dernek vakıfla alakalı dosyalar oluşturduğu,

– Sahte Belge Kumpası’nda istihbari bir çok yöntem kullanan, harddiskleri dahi şifrelediği…