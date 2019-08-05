TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği Olağan Genel Kurul toplantısı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Temsilci Fatih Sert'in görevine devam kararı alındı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof.Dr. Ayşen Gürcan, Genel Başkan Yardımcısı Seçkin Koç, Teşkilat Bölge Sorumlusu Gökhan Tekbıyık, İl Temsilcisi Fatih Sert, il ve ilçe yönetim kurulları ve il kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurul, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, yaptığı konuşmada, TÜGVA'nın Eskişehir'deki çalışmalarından memnuniyet duyduklarını ifade ederken "Eskişehir Türkiye Gençlik Vakfı'nı kurulduğu günden bugüne kadar yakından takip ediyorum. Yeni dönemde gayretlerinin artacağını ve başarılarının devam edeceğini düşünerek Fatih Sert ve yönetimine başarılar diliyorum" dedi.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Seçkin Koç, Türkiye genelinde teşkilatlanarak büyük bir aile olduklarını belirtti. Gençliğimizin tüm dünya için umut olduğunu dile getiren Koç, Eskişehir yönetiminin geçmişte yaptığı ve yeni dönemde yapacakları çalışmalardan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Fatih Sert, önceki genel kuruldan bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında sunum yaptı. İki yıl içerisinde 300'ü aşkın faaliyet ve etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Sert, bu konuda çok büyük veballeri üstlenen bir vakıfta mutlulukla çalıştığını ve bu kapsamda tüm gençlere ulaşmak için çabaladıklarını ayrıca önümüzdeki dönemde de Eskişehir TÜGVA'ya ait yurt, kıraathaneler ve futbol okulu açacaklarını dile getirdi. Sert, "Gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini ön planda tutarak, kendini devamlı geliştiren, ayakları yere basan, kültürel birikime önem veren yenilikçi ve nitelikli, yeni nesil gencin enerjisini, hızı ve dinamizmi ile iyilik odaklı işler yapan, derdi vatana, millete ve ümmete hizmet etmek olan bir yeni nesil gençliği yetiştirmeyi arzuluyoruz. Ülkemizin ve milletimizin hedeflerine Türkiye Gençlik Vakfı Eskişehir İl Temsilciliği yönetimi olarak bizler de katkı sağlamak, daha iyi projelere imza atabilmek için en iyi şekilde çalışacağız" dedi.

Yapılan konuşma ve sunumların ardından Türkiye Gençlik Vakfı Eskişehir İl Temsilciliği görevinde Fatih Sert ile yola devam etme kararı alındı.

Yeni TÜGVA Eskişehir Yürütme Kurulunda; İl Temsilcisi Fatih Sert, İl Teşkilat Koordinatörü Mehmet Serkan Taştan, Medya ve İletişim Koordinatörü Mustafa Özsoy, Mali İşler ve Kaynak Geliştirme Koordinatörü Galip Özsarı, İdari ve Hukuki İşler Koordinatör Hasan Arslan, Spor Koordinatörü Abdullah Binici, Yurt Koordinatörü Mustafa Said Köseler, Çalışan Gençlik Koordinatörü Kurtça Emin Kaya, Kadın ve Aile Koordinatörü Nurşah Altaşer, Üniversite Koordinatörü Talha Cesur, Lise Koordinatörü Fatih Hasan Şen, Ortaokul Koordinatörü Nurullah Tufan oldu.

Yönetim Kurulu açıklandıktan sonra kapanış Asr Suresinin okunması ile yapıldı.

Kaynak: İHA