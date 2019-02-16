TÜGVA şubat ayı İl Divan Kurulu Toplantısı gerçekleşti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği'nin şubat ayı Genişletilmiş İl Divan Toplantısı teşkilat mensuplarının katılımları ile gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Gençlik Vakfı İdari ve Hukuki İşler Koordinatörü Genel Başkan Yardımcısı Seçin Koç da katıldı.

İl divanında yeni görev değişiklikleri sonrasında Mehmet Serkan Taştan Teşkilat Koordinatorlüğü'ne, Kurtça Emin Kaya Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü'ne ataması gerçekleştirildi. TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Fatih Sert'in divan başkanı olarak görev aldığı toplantıda koordinatörler aylık faaliyet raporlarını divana sunarken Mart ayı içerisinde gerçekleştirecekleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Toplantıda konuşma yapan il temsilcisi Fatih Sert, "Biz iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme düsturu ile hareket ederek vakfımızın amaçlarına katkı sağlayarak gençliğimize faydalı olamaya çalışıyoruz. Biz TÜGVA olarak gençliğimizin başıboş geçeceğini bize dayatanlara rağmen, inanmışlık ve azim içinde genç tanımını değiştirmek adına yola çıktık. Çıktığımız bu yolda bana destek veren, beni yalnız bırakmayan siz yol arkadaşlarıma teşekkürü borç biliyorum" dedi.

Toplantıda konuşan TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Seçkin Koç ise çok samimi bir ortam içerisinde güzel bir kongre gerçekleştirdiklerini belirterek "Uzun yıllardır vakıf çalışmaları yapıyorum. Böylesine samimi, dinamik, genç kardeşlerimizi aramızda gördüğüm için çok mutluyum. Şehirde yapılan tüm bu çalışmalar ve başarılar, bunun göstergesi her geçen gün sorumluluğunuz daha da artıyor. Gençlik enerjisi ile kardeşlik bağlarını güçlendirerek bu sorumluluğun altından kalkacağımıza inancım tam" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA