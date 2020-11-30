TÜİK 16 farklı şehirde KPSS Şartı olmadan kadrolu personel alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?

TÜİK 16 şehre kamu işçisi alınacağına dair ilan yayımladı. Başvurular İŞKUR üzerinden bugün (30 Kasım 2020) itibariyle başladı. İlana göre Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Kocaeli, Konya, Siirt, Samsun, Trabzon, Zonguldak, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya Adana illerinde çalıştırılmak üzere temizlik personeli alımı yapılacak.

ALIM YAPILAN ŞEHİRLER

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapılacak alımda tablo şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları şu şekilde:

- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,

- Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

- En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

- 18 - 35 yaş arasında olmak, (Başvurunun son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşından gün almamış olmak)

- Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

- İlk ilan tarihi itibarıyla başvurulan birimin bulunduğu il veya ilçesinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURULAR BAŞLADI

İlana başvurular İŞKUR e sube sayfası üzerinden alınmaya başladı. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları takip ederek müracaatını İŞKUR üzerinden yapması gerekmektedir:

esube.iskur.gov.tr

Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Biriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARI linkine tıklayın. Daha sonra iş arama sayfası karşınıza çıkacak. Bu sayfada İŞYERİ TÜRÜ kısmında KAMU seçeneğini işaretleyip ARA butonuna tıklayın.