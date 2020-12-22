TÜİK 2019 asgari ücret önerisi | TÜİK asgari ücret teklifi | 2019 yılında TÜİK asgari teklif için ne kadar önerdi?

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun üçüncü toplantısı, bugün TÜİK başkanlığında, yeni tip koronavirüs neeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantının ardından TÜİK'in komisyona sunduğu öneri, 2 bin 792 lira 10 kuruş olarak belirtilirken vatandaşlar da arama motorlarında, kıyaslama yapmak adına, TÜİK 2019 asgari ücret önerisi | TÜİK asgari ücret teklifi sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

TÜİK 2019 ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı. TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu’yla paylaştı.

TÜİK, asgari ücret pazarlıklarının başlaması bakımından önemli olan, bir işçinin asgari geçim tutarını ağır statüdeki işlerde 2.331, orta statüdeki işlerde 2.086, hafif statüdeki işlerde ise 1.940 TL olarak açıkladı.

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Asgari ücrette işçileri temsil eden Türk-İş, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki rakamı müzakere etmeme kararı almıştı.

Önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulunan Türk-İş, iki konfederasyonu da sürecin her aşamasında bilgilendirdi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2020?

2019 yılında yapılan çalışmalar dahilinde, asgari ücret 2020 zammı, önceki yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı ve brüt asgari ücret, 2020 yılında 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.

Bu kapsamda TÜİK'in 2020 yılı için verdiği teklif ile belirlenen net asgari ücret arasındaki fark 253,3 lira idi.

Brüt maaş ile çalışanlar yıl sonu ve yılbaşı kesintileriyle net maaşını anlamakta oldukça zorlanıyor. Yılbaşında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru kesintiler artıyor. Brüt maaştan, SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek net maaş hesaplanır. Hesaplama yapılan kişinin evli ya da bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacak hesaplama sonucu değişiklik gösterir. Her yıl aralık ayında yapılan asgari ücret görüşmelerinin akabinde, bir sonraki senenin zam oranı belirlenir.

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TÜİK ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ 2020

Bugün üçüncü kez toplanan Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun toplantısından ilk rakamlar geldi. İlk verilere görre TÜİK, 2 bin 792.10 lira asgari ücret önerdi.

TÜİK, yeni asgari ücret olarak 2 bin 792 TL'lik önerisini komisyona sundu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

Asgari ücret işveren maliyeti ne kadar 2021?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Türk-İş heyeti görüş ve taleplerini sunarken, heyette yer alan asgari ücretli işçi Özgül Yardımcı da asgari ücretlilerin sorunlarını dile getirdi.

Toplantıda, TÜİK temsilcisi de bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

Komisyonun dördüncü ve son toğlantısını gelecek hafta, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapacağı öğrenilirken net tutarın bu toplantının sonunda açıklanacağı biliniyor.