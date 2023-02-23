TÜİK, 2020 yılının ölüm istatistiklerini açıkladı! Covid nedeniyle ölenlerin sayısı belli oldu

TÜİK verilerine göre 2020 yılında 507 bin 938 vatandaş hayatını kaybetti. Bu kişilerin yüzde 56'sını erkekler, yüzde 44'ünü kadınlar oluşturdu. Öte yandan TÜİK verilerine göre 2020 yılında 22 bin 136 kişi Covid nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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TÜİK, 2020 yılının ölüm istatistiklerini açıkladı! Covid nedeniyle ölenlerin sayısı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılına ilişkin Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri verilerini açıkladı. Bu kapsamda 2019 yılında 435 bin 941 olan ölüm sayısı 2020 yılında yüzde 16,5 artarak 507 bin 938 oldu.

Ölen kişilerin 2019 yılında %54,6'sını erkekler, %45,4'ünü kadınlar oluştururken 2020 yılında ölen kişilerin %56,0'sını erkekler, %44,0'ünü kadınlar oluşturdu.

TÜİK, 2020 yılının ölüm istatistiklerini açıkladı! Covid nedeniyle ölenlerin sayısı belli oldu

KABA ÖLÜM HIZI

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2019 yılında binde 5,3 iken 2020 yılında binde 6,1 oldu. Diğer bir ifade ile 2019 yılında bin kişi başına 5,3 ölüm düşerken 2020 yılında bin kişi başına 6,1 ölüm düştü.

KABA ÖLÜM HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL, BİNDE 11,3 İLE SİNOP OLDU

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2020 yılında binde 11,3 ile Sinop oldu. Bu ili binde 10,9 ile Çankırı, binde 10,7 ile Kastamonu, binde 9,5 ile Artvin izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 3,2 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 3,4 ile Hakkari, binde 3,5 ile Şanlıurfa, binde 3,7 ile Van izledi.

ÖLÜM NEDENLERİNDE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI İLK SIRADA

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2020 yılında %36,0 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %15,8 ile solunum sistemi hastalıkları, %15,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler izledi.

TÜİK, 2020 yılının ölüm istatistiklerini açıkladı! Covid nedeniyle ölenlerin sayısı belli oldu

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI KAYNAKLI ÖLÜMLERİN %41,5'İNİ İSKEMİK KALP HASTALIĞI

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin %41,5'inin iskemik kalp hastalıklarından, %23,8'inin diğer kalp hastalıklarından, %19,6'sının serebro-vasküler hastalıklardan öldüğü görüldü.

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI KAYNAKLI ÖLÜMLERİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL ADIYAMAN

Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2020 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il %44,9 ile Adıyaman oldu. Bu ili %44,7 ile Aydın, %44,5 ile Çorum, %43,7 ile Kırıkkale izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %26,9 ile Van oldu. Bu ili %28,2 ile Hakkari, %28,9 ile Bitlis, %29,0 ile Eskişehir izledi.

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI KAYNAKLI ÖLÜMLERİN YÜZDE 54.8'İ PNÖMONİDEN

Solunum sistemi hastalıkları kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin %54,8'inin pnömoniden, %34,5'inin kronik alt solunum yolu hastalıklarından ve %10,8'inin diğer solunum sistemi hastalıklarından öldüğü görüldü.

TÜİK, 2020 yılının ölüm istatistiklerini açıkladı! Covid nedeniyle ölenlerin sayısı belli oldu

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARINDAN KAYNAKLI ÖLÜMLERİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL YOZGAT

Solunum sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2020 yılında solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il %22,8 ile Yozgat oldu. Bu ili %21,1 ile Manisa, %20,7 ile Nevşehir, %20,4 ile Hatay izledi. Solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %10,7 ile Tunceli oldu. Bu ili %11,5 ile Bayburt, %11,6 ile Bingöl, %11,7 ile Erzincan ve Bilecik izledi.

COVİD KAYNAKLI ÖLÜMLER

COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 2020 yılında 22 bin 136 oldu. Ölenlerin 13 bin 699'unu erkekler, 8 bin 437'sini kadınlar oluşturdu.

COVID-19 kaynaklı ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde, COVID-19 kaynaklı ölümlerin en fazla 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunda ölenlerin 4 bin 508'ini erkekler, 2 bin 546'sını kadınlar oluşturdu.

BEBEK ÖLÜM SAYISI

Bebek ölüm sayısı, 2019 yılında 10 bin 770 iken 2020 yılında 9 bin 657 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2019 yılında binde 9,1 iken 2020 yılında binde 8,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2020 yılında bin canlı doğum başına 8,7 bebek ölümü gerçekleşti.

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2019 yılında 11,2 iken 2020 yılında binde 10,6 oldu.

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