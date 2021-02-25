TÜİK açıkladı: Ekonomik Güven Endeksi şubat ayında azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomi istatistiklerini açıklaıd. Bu kapsamda şubat ayına ilişkin verilerde, Ekonomik Güven Endesi'nin aylık bazda yüzde 0,5 oranında azaldığı tespit edildi.

Endeksin ocak ayında 96,2 olarak belirlenmesinin ardından şubatta yüzde 0,5 azaldığı ve 95,8'e gerilediğinin belirtildiği açıklamada, düşüşün kaynağı olarak reel kesim (imalat sanayisi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki gerileme gösterildi.

Reel kesim güven endeksi ise geçtiğimiz aya oranla yüzde 0,3 azaldı. Bu kapsamda;

Reel kesim güven endeksi 108,7

Hizmet sektmürne güven endeksi 100,4 (1,4 oranında gerileme)

İnşaat sekötrü güven endeksi 83,1 (yüzde 1,3 gerileme) değerlerini aldı.

Tüketici güven endeksi yüzde ise 1,5 artarak 84,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 0,4 yükselişle 108,9 değerine çıktı.