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TÜİK açıkladı: Tüketici güveni azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Haziran ayında bir önceki aya göre %6,2 oranında azaldı; Mayıs ayında 67,6 olan endeks ise Haziran ayında 63,4 oldu.

TÜİK açıkladı: Tüketici güveni azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) , resmi internet sitesinden Mayıs ve Haziran ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre %6,2 oranında azaldı; Mayıs ayında 67,6 olan endeks, Haziran ayında 63,4 oldu.

TÜİK açıkladı: Tüketici güveni azaldı!

HARCAMA VE TASARRUF EĞİLİMLERİ İLE ÖLÇÜLDÜ

TÜİK'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülmektedir.

TÜİK açıkladı: Tüketici güveni azaldı!

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

TÜİK açıkladı: Tüketici güveni azaldı!

Tüketici eğilimine ilişkin endekslerden, tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali endeksinin artması iyimser durumu, azalması ise kötümser durumu göstermektedir. Benzer şekilde tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin düşünce ve beklenti endekslerinin artması tüketici fiyatlarında düşüş düşüncesini/beklentisini, azalması ise tüketici fiyatlarında artış düşüncesini/ beklentisini göstermektedir. İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması işsiz sayısında azalma beklendiğini, endeksin azalması ise işsiz sayısında artış beklendiğini ifade etmektedir."

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