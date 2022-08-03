TÜİK açıkladı! Türkiye'de enflasyon oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu resmi internet sitesinden beklenen verileri paylaştı. TÜİK, Temmuz ayına yönelik enflasyon oranlarını açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
TÜİK açıkladı! Türkiye'de enflasyon oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, aylık enflasyon yüzde 2,37, yıllık enflasyon ise yüzde 79,60 oldu.

TÜİK açıkladı! Türkiye'de enflasyon oranı belli oldu!

ULAŞTIRMADA YÜKSEK ARTIŞ

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %119,11 ile ulaştırma oldu.

TÜİK açıkladı! Türkiye'de enflasyon oranı belli oldu!

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YÜZDE 6,98 ARTIŞ

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,85 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %6,98 ile sağlık oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜİK açıkladı! Türkiye'de enflasyon oranı belli oldu!

128 TEMEL BAŞLIĞIN ENDEKSİNDE ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

2022 yılı Temmuz ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 10 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

TÜİK açıkladı! Türkiye'de enflasyon oranı belli oldu!

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 68,46 ARTIŞ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %3,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %37,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,46 ve on iki aylık ortalamalara göre %42,81 olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı! Türkiye'de enflasyon oranı belli oldu!

0
0
0
2
1
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Dolar yatırımcılarına müjde! Döviz kurları yükselişte! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar yatırımcılarına müjde! Döviz kurları yükselişte! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Altın alacaklara son fırsat! Gram ve çeyrek altın zirvede! İşte güncel altın fiyatları
Altın alacaklara son fırsat! Gram ve çeyrek altın zirvede! İşte güncel altın fiyatları
Bankalar emekliler için harekete geçti! En az 7 bin 250 TL kazanabilirsiniz! Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi, QNB Finansbank coştu
Bankalar emekliler için harekete geçti! En az 7 bin 250 TL kazanabilirsiniz! Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi, QNB Finansbank coştu
Merkez Bankası açıkladı: Firmaların net döviz açığı azaldı
Merkez Bankası açıkladı: Firmaların net döviz açığı azaldı
Bakanlık harekete geçti! Sebze fiyatları için kollar sıvandı, karar alındı!
Bakanlık harekete geçti! Sebze fiyatları için kollar sıvandı, karar alındı!
Denetim yapılması bekleniyordu! MSB, heyetlerin tahıl yüklü Razoni'ye kaçta denetim yapacağını duyurdu!
Denetim yapılması bekleniyordu! MSB, heyetlerin tahıl yüklü Razoni'ye kaçta denetim yapacağını duyurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! 150 bin konutluk dev TOKİ projesinin detayları belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! 150 bin konutluk dev TOKİ projesinin detayları belli oldu!
MSB duyurdu! Tahıl koridoru anlaşması sonrası yola çıkan Razoni, İstanbul Boğazı'nın girişine demir attı!
MSB duyurdu! Tahıl koridoru anlaşması sonrası yola çıkan Razoni, İstanbul Boğazı'nın girişine demir attı!
Önce polisi sonra kendisini vurdu! Kira kavgası büyüyünce terasa çıkıp intihar etti!
Önce polisi sonra kendisini vurdu! Kira kavgası büyüyünce terasa çıkıp intihar etti!
3 Ağustos Salı hava durumu: O illerde yaşayanlar dikkat! Planlar bugün iptal olabilir!
3 Ağustos Salı hava durumu: O illerde yaşayanlar dikkat! Planlar bugün iptal olabilir!
Son dakika! ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı!
Son dakika! ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı!