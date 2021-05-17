TÜİK açıkladı! Türkiye'de gençlerin yüzde 77.1'i işinden memnun

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'İstatistiklerle Gençlik 2020' çalışmasını tamamlayarak elde ettiği sonuçları paylaştı. TÜİK verilerine göre gençlerin yüzde 77.1'i çalıştığı işinden memnunken, yüzde 48.1'inin ise elde ettiği kazançtan mutlu olduğu açıklandı. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 75.9, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 48.8 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar yüzde 80.4 ve yüzde 46.5 olarak gerçekleşti.

Ayrıca kendini mutlu hissedenlerin oranında azalma olduğu ifade edildi. Araştırmaya göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2019 yılında yüzde 56.7 iken 2020 yılında yüzde 47.2 oldu. Mutluluk oranı, 2020 yılında genç erkeklerde yüzde 41.4, genç kadınlarda ise yüzde 53.2 olarak gerçekleşti. Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2020 yılında yüzde 20.7'sinin tarım sektöründe, yüzde 28.3'ünün sanayi sektöründe, yüzde 51.0'ının ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

NÜFUSUN YÜZDE 15,4'ÜNÜ GENÇLER OLUŞTURUYOR

Araştırma sonuçlarında Türkiye nüfusuna dair bilgiler de paylaşıldı. Toplam nüfus 83 milyon 614 bin 362 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 893 bin 750 kişi olarak açıklandı. Nüfus oranlaması yapıldığında genç nüfusun, toplam nüfusun yüzde 15.4'ünü oluşturduğu ortaya konuldu. Cinsiyet bakımından değerlendirildiğinde genç nüfusun yüzde 51.3'ünü erkek, yüzde 48,7'sini ise kadınlardan oluşuyor.

GENÇ NÜFUS ORANI AVRUPA'YA ORANLA YÜKSEK

Yürütülen araştırmalar genç nüfus kıyaslaması bakımından Türkiye'nin Avrupa'dan önde olduğu ifade edildi. Ayrıca ülke içi nüfus dağılımında genç nüfus oranının en düşük olduğu iller, Muğla, Sinop ve Balıkesir oldu. Ayrıca 2020 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 23.4 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi yüzde 22.5 ile Şırnak ve yüzde 21.8 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 12.5 ile Muğla, yüzde 12.8 ile Sinop ve Balıkesir oldu.