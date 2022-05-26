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TÜİK açıkladı: Türkiye'de tüketicinin ekonomiye olan güveni arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, resmi internet hesabından yeni verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre, Ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre artış gösterdi.

TÜİK açıkladı: Türkiye'de tüketicinin ekonomiye olan güveni arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), resmi internet sitesinden yeni verileri paylaştı. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, Ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1artış göstererek yüzde 96,7 oranında gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Türkiye'de tüketicinin ekonomiye olan güveni arttı

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi Nisan ayında yüzde 94,7 iken, Mayıs ayında yüzde 2,1 oranında arttı. Böylelikle Mayıs ayının ekonomik güven endeksi yüzde 96,7 oranında gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Türkiye'de tüketicinin ekonomiye olan güveni arttı

TÜİK'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılmaktadır."

TÜİK açıkladı: Türkiye'de tüketicinin ekonomiye olan güveni arttı

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