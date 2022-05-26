TÜİK açıkladı: Türkiye'de tüketicinin ekonomiye olan güveni arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), resmi internet sitesinden yeni verileri paylaştı. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, Ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1artış göstererek yüzde 96,7 oranında gerçekleşti.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi Nisan ayında yüzde 94,7 iken, Mayıs ayında yüzde 2,1 oranında arttı. Böylelikle Mayıs ayının ekonomik güven endeksi yüzde 96,7 oranında gerçekleşti.

TÜİK'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılmaktadır."

TÜİK VERİLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

Son dakika | TÜİK Mart ayı işsizlik verilerini açıkladı! İşsizlik oranı 0,4 artışla yüzde 11.5'e yükseldi.

TÜİK verilerinin ardından milyonların merakla beklediği haber! Rakamlar netleşti! Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

Son dakika | TÜİK Şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 579 bin kişi oldu