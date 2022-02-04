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TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi il il nüfus verileri 2021 | Türkiye nüfus sıralaması 2021

TÜİK'in 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerini açıklamasıyla Türkiye nüfusu belli oldu. Peki Türkiye nüfusu ne kadar, kaç milyon oldu 2021? Bu kapsamda araştırmalarda bulunanlar için TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi il il nüfus verileri 2021 | Türkiye nüfus sıralaması 2021 | Nüfus sayımı sonuçları haberimizde...

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi il il nüfus verileri 2021 | Türkiye nüfus sıralaması 2021

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını açıkladı. Yayınlanan bültene göre Türkiye nüfusu 2021 yılında geçen yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye oldu. Erkek nüfusun sayısı 42 milyon 428 bin 101 kişi, kadın nüfusun sayısı ise 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Verilere göre Türkiye nüfusunun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. Bunun üzerine internet arama motorlarında Türkiye nüfusu ne kadar, kaç milyon oldu 2021? sorusunun yanıtının yanı sıra TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi il il nüfus verileri 2021 | Türkiye nüfus sıralaması 2021 | Nüfus sayımı sonuçları araştırılıyor. Detaylar haberimizde... 

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi il il nüfus verileri 2021 | Türkiye nüfus sıralaması 2021

TÜRKİYE NÜFUSU NE KADAR, KAÇ MİLYON OLDU 2021? NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'ndan edindiği bilgilere göre Türkiye nüfusu 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye oldu. Bu nüfusun 42 milyon 428 bin 101'ini erkekler (yüzde 50,1)  42 milyon 252 bin 172'sini ise kadınlar ( yüzde 49,9)  oluşturuyor. 

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi il il nüfus verileri 2021 | Türkiye nüfus sıralaması 2021

TÜİK ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ İL İL NÜFUS VERİLERİ 2021 | TÜRKİYE NÜFUS SIRALAMASI 2021

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre isim sıralamasına göre illerin erkek ve nüfus sayıları belli oldu. 

TÜİK 2021 ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ İL İL NÜFUS VERİLERİ

İşte Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre en yüksekten en düşüğe 2021 Türkiye il il nüfus sıralaması şöyle:

20202021
Toplam83.614.36284.680.273
İstanbul15.462.45215.840.900
Ankara5.663.3225.747.325
İzmir4.394.6944.425.789
Bursa3.101.8333.147.818
Antalya2.548.3082.619.832
Konya2.250.0202.277.017
Adana2.258.7182.263.373
Şanlıurfa2.115.2562.143.020
Gaziantep2.101.1572.130.432
Kocaeli1.997.2582.033.441
Mersin1.868.7571.891.145
Diyarbakır1.783.4311.791.373
Hatay1.659.3201.670.712
Manisa1.450.6161.456.626
Kayseri1.421.4551.434.357
Samsun1.356.0791.371.274
Balıkesir1.240.2851.250.610
Kahramanmaraş1.168.1631.171.298
Van1.149.3421.141.015
Aydın1.119.0841.134.031
Tekirdağ1.081.0651.113.400
Sakarya1.042.6491.060.876
Denizli1.040.9151.051.056
Muğla1.000.7731.021.141
Eskişehir888.828898.369
Mardin854.716862.757
Trabzon811.901816.684
Malatya806.156808.692
Ordu761.400760.872
Erzurum758.279756.893
Afyonkarahisar736.912744.179
Sivas635.889636.121
Adıyaman632.459632.148
Batman620.278626.319
Tokat597.861602.567
Zonguldak591.204589.684
Elazığ587.960588.088
Kütahya576.688578.640
Çanakkale541.548557.276
Osmaniye548.556553.012
Şırnak537.762546.589
Çorum530.126526.282
Ağrı535.435524.644
Giresun448.721450.154
Isparta440.304445.678
Aksaray423.011429.069
Yozgat419.095418.500
Edirne407.763412.115
Muş411.117405.228
Düzce395.679400.976
Kastamonu376.377375.592
Uşak369.433373.183
Kırklareli361.737366.363
Niğde362.071363.725
Bitlis350.994352.277
Rize344.359345.662
Amasya335.494335.331
Siirt331.070331.980
Bolu314.802320.014
Nevşehir304.962308.003
Yalova276.050291.001
Bingöl281.768283.112
Kars284.923281.077
Hakkari280.514278.218
Kırıkkale278.703275.968
Burdur267.092273.716
Karaman254.919258.838
Karabük243.614249.287
Kırşehir243.042242.944
Erzincan234.431237.351
Bilecik218.717228.334
Sinop216.460218.408
Iğdır201.314203.159
Bartın198.979201.711
Çankırı192.428196.515
Artvin169.501169.543
Gümüşhane141.702150.119
Kilis142.792145.826
Ardahan96.16194.932
Bayburt81.91085.042
Tunceli83.44383.645

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi il il nüfus verileri 2021 | Türkiye nüfus sıralaması 2021

Bölge Gündem Editör Ekibi
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