Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını açıkladı. Yayınlanan bültene göre Türkiye nüfusu 2021 yılında geçen yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye oldu. Erkek nüfusun sayısı 42 milyon 428 bin 101 kişi, kadın nüfusun sayısı ise 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Verilere göre Türkiye nüfusunun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. Bunun üzerine internet arama motorlarında Türkiye nüfusu ne kadar, kaç milyon oldu 2021? sorusunun yanıtının yanı sıra TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi il il nüfus verileri 2021 | Türkiye nüfus sıralaması 2021 | Nüfus sayımı sonuçları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE NÜFUSU NE KADAR, KAÇ MİLYON OLDU 2021? NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'ndan edindiği bilgilere göre Türkiye nüfusu 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye oldu. Bu nüfusun 42 milyon 428 bin 101'ini erkekler (yüzde 50,1) 42 milyon 252 bin 172'sini ise kadınlar ( yüzde 49,9) oluşturuyor.

TÜİK ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ İL İL NÜFUS VERİLERİ 2021 | TÜRKİYE NÜFUS SIRALAMASI 2021

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre isim sıralamasına göre illerin erkek ve nüfus sayıları belli oldu.

TÜİK 2021 ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ İL İL NÜFUS VERİLERİ

İşte Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre en yüksekten en düşüğe 2021 Türkiye il il nüfus sıralaması şöyle: