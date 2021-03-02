TÜİK Başkan koltuğuna yeni atama! Erdal Sait Dinçer kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla TÜİK başkanlığına Prof. Dr. Erdal Sait Dinçer getirildi.

Daha önce kurumda başkan yardımcılığı yapan Ahmet Kürşad Dosdoğru Şubat ayının ortasında vekaleten kurumun başkanlığına getirilmişti.

SAİT ERDAL DİNÇER KİMDİR?

Yeni TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik ve editörlük geçmişi bulunan Dinçer'in detaylı biyografisine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sait Erdal Dinçer kimdir? TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in özgeçmişi