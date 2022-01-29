TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Erhan Çetinkaya biyografisi, hayatı

Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in görevine son verildi, yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya getirildi. Bu kapsamda Erhan Çetinkaya'nın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Biz de haberimizde TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte Erhan Çetinkaya biyografisi, hayatı...

TÜİK BAŞKANI ERHAN ÇETİNKAYA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?ERHAN ÇETİNKAYA BİYOGRAFİSİ, HAYATI

Erhan Çetinkaya, 1981 yılında Malatya'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2004 yılında mezun olan Erhan Çetinkaya 2004-2005 yılları arasında Cybersoft Enformasyon Teknolojileri'nde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı.

2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda göreve başlayarak 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalışan 41 yaşındaki Erhan Çetinkaya, daha sonra ABD'de Duke Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı diplomasını alarak 2014 yılında tekrar BDDK'daki görevine döndü. 2015 yılında Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görevlendirildi.

Eylül 2017'den Aralık 2019'a kadar Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Erhan Çetinkaya 20 Aralık 2019 tarihinde BDDK Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.

29 Ocak 2022 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Türkiye İstatistik Kurumu'nda başkanlık görevini yürüten Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in görevine son verilmesinin ardından TÜİK Başkanı oldu.