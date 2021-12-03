TÜİK başkanı kimdir? TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer biyografisi

Enflasyon, işgücü istatistikleri, dış ticaret verileri gibi çok sayıda veriyi yayımlayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önemli bir kamu kurumudur. Bu kapsamda TÜİK'in başkanının kim olduğu da merak edilen konular arasında yer aldığı için vatandaşlar internet arama motorlarında TÜİK başkanı kimdir? sorusuna yanıt aramaktadırlar. Peki TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in biyografisi haberimizde...

TÜİK BAŞKANI KİMDİR?

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'dir. Dinçer bu göreve 2 Mart 2021 tarihli ve 31411 sayılı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile atanmıştır.

TÜİK BAŞKANI PROF. DR. SAİT ERDAL DİNÇER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? PROF. DR. SAİT ERDAL DİNÇER BİYOGRAFİSİ

Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin İşletme Mühendisliği Bölümünde ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstatistik Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Sait Erdal Dinçer, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yöneylem Araştırması üzerine Doktorasını almıştır.

Dinçer 1992 yılında Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümünde araştırma görevlisi olarak başladığı görevine 2019 yılından beri Profesör olarak devam etmektedir. Uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış 26 adet bilimsel makalesi, uluslararası yayınevleri tarafından basılmış 12 adet kitap ve kitap bölümü ile uluslararası sempozyumda sunularak basılmış 7 adet bildirisi bulunan Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik ve editörlük görevlerini yürüttü. Dinçer Doktora ve Yüksek Lisans düzeyinde pek çok bilimsel tezin yönetimini gerçekleştirmiştir.

Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan 53 yaşındaki Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer 2 Mart 2021 tarihli ve 31411 sayılı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı olarak atanmıştır.