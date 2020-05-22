TÜİK Başkanlığına Muhammed Cahit Şirin vekaleten atandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanının değiştiği açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı bir araştırma kurumu olan TÜİK'e yeni bir isim atandı. TÜİK Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin atandı.

TÜİK'ten yapılan duyuruya göre, Kurumun Başkan Vekili Yinal Yağan, Sümer Holding'e Genel Müdür olarak atanırken Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin ise TÜİK Başkanlığına getirildi.

TÜİK Başkan Vekili Yinal YAĞAN'ın Sümer Holding'e atandığını, TÜİK Başkanlığını ise Başkan Yardımcısı Muhammet Cahit ŞİRİN'in vekaleten yapacağını açıkladı.