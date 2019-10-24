TÜİK - Bitkisel üretimin 2019 yılında artacağı öngörülüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bitkisel üretimin 2019 yılında, 2108 yılına göre artacağını öngördü.

TÜİK'in, "Bitkisel Üretim 2.Tahmini, 2019" verilerine göre, bitkisel üretim tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4.5, sebzelerde yüzde 2.5 artış gösterirken, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 0.3 azaldı.

TÜİK verilerine göre, üretim miktarları 2019 yılında yaklaşık olarak, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 65.8 milyon ton, sebzelerde 30.8 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 22.2 milyon ton olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

Buna göre, tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0.1 azalarak yaklaşık 34.4 milyon ton olacağı öngörüldü.

TÜİK verilerine göre;

- buğday üretiminin yüzde 5.0 azalarak 19 milyon ton,

- arpa üretiminin yüzde 8.6 artarak 7.6 milyon ton,

- çavdar üretiminin yüzde 3.1 azalarak 310 bin ton,

- yulaf üretiminin yüzde 1.9 artarak 265 bin ton olacağı öngörüldü.

Baklagillerden;

- yemeklik baklanın yüzde 6.7 azalarak yaklaşık 5.5 bin ton,

- kırmızı mercimeğin değişim göstermeyerek 310 bin ton,

- yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 7.7 artarak 4.9 milyon ton olacağı öngörüldü.

Bu dönemde,

- tütün üretiminin yüzde 7.0 azalarak 70 bin ton,

- şeker pancarı üretiminin yüzde 13.7 artarak yaklaşık 19.8 milyon ton olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

TÜİK verilerine göre, sebze ürünleri üretim miktarının 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.5 artarak yaklaşık 30.8 milyon ton olacağı öngörüldü.

Sebze ürünleri alt gruplarında;

- yumru ve kök sebzelerde yüzde 8.1,

- meyvesi için yetiştirilen sebzelerde yüzde 1.6,

- başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde ise yüzde 3.7 artış olacağı öngörüldü.

Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden;

- domateste yüzde 2.9,

- kuru soğanda yüzde 13.9,

- hıyarda yüzde 3.6 artış,

- karpuzda yüzde 2.4,

- sivri biberde yüzde 0.8,

- patlıcanda yüzde 1.7 azalış olacağı öngörüldü.

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0.3 azalarak yaklaşık 22.2 milyon ton olacağı öngörüldü. Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre;

- elmada yüzde 0.3,

- limonda yüzde 13.6,

- portakalda yüzde 10.5 azalış,

- ayvada ise yüzde 1.8 artış olacağı öngörüldü.

Turunçgil meyvelerinden mandalinanın yüzde 15.2, sert kabuklu meyvelerden antep fıstığının ise yüzde 64.6 oranında azalacağı öngörüldü.

İncir üretiminde yüzde 1.1, armutta ise yüzde 1.5 oranında artış olacağı öngörüldü. (Grafik)

Kaynak: DHA