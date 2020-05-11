TÜİK - İnşaat maliyetleri Mart'ta aylık bazda değişmedi

İnşaat maliyetleri, Mart ayında bir önceki aya göre değişmedi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.92 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0.08 arttı, işçilik endeksi yüzde 0.17 azalırken. yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 2.95, işçilik endeksi yüzde 15.57 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 0.53, yıllık bazda yüzde 7.88 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 3.73 arttı, aylık yüzde 1.79 azaldı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 1.79 azaldı, yıllık bazda yüzde 3.73 arttı. Malzeme endeksi aylık bazda yüzde 2.66 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0.08 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 1.06 azaldı, işçilik endeksi yüzde 15.48 arttı. (Grafik)

Kaynak: DHA