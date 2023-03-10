TÜİK İşsizlik oranını açıkladı! Ocak ayı işsizlik oranı belirlendi!

Türkiye İstatistik kurumu verilerine göre ocak ayında işsizlik yüzde 1,9 olarak 3 milyon 424 bin kişi olarak kayıtlara geçti!

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TÜİK İşsizlik oranını açıkladı! Ocak ayı işsizlik oranı belirlendi!

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçları verilerine göre; 15 yaş üstü daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 62 bin kişi artarak 3 milyon 633 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %10,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,2 iken kadınlarda %14,4 olarak tahmin edilyor.

TÜİK İşsizlik oranını açıkladı! Ocak ayı işsizlik oranı belirlendi!

31 MİLYON 573 BİN KİŞİ İSTİHDAM SAHİBİ

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi artarak, 31 milyon 573 bin kişinin istihdam oranında değişim göstermeyerek yüzde 48,5 olarak belirlendi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,0 iken kadınlarda yüzde 31,3 olarak belirlendi.

TÜİK İşsizlik oranını açıkladı! Ocak ayı işsizlik oranı belirlendi!

İşgücü 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 80 bin kişi artarak, 35 milyon 206 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9 iken kadınlarda yüzde 36,6 oldu.

GENÇLERDE İŞSİZLİK

Gençlerde işsizlik oranı ise, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,0 puanlık artış ile yüzde 18,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,4, kadınlarda ise yüzde 25,4 olarak tahmin edildi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,6 puanlık artış ile yüzde 21,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,9 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,2 olarak tahmin edildi.

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