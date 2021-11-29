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  3. TÜİK Kasım ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı! Aylık bazda yüzde 2 azalarak 99.3 değerine düştü!

TÜİK Kasım ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı! Aylık bazda yüzde 2 azalarak 99.3 değerine düştü!

Türkiye İstatistik Kurumu, ekonomik güven endeksinin kasımda aylık bazda yüzde 2 azalarak 99.3 değerini aldığını açıkladı.

TÜİK Kasım ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı! Aylık bazda yüzde 2 azalarak 99.3 değerine düştü!

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ekimde 101.4 iken kasımda yüzde 2 azalarak 99.3 değerine düştü.

TÜKETİCİ VE HİZMET SEKTÖRÜ, GÜVEN ENDEKSİNİ ETKİLEDİ

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre kasımda yüzde 7.3 azalarak 71.1, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0.7 azalarak 119.4 oldu.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0.6 artarak 112 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0.6 artarak 121.9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1.0 artarak 93.6 değerini aldı.

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