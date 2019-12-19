TÜİK-Maden işletmeleri 161 milyon metreküp atıksu deşarj etti

Maden işletmeleri, 2018 yılında toplam 161 milyon metreküp atıksuyu, denizlere, göllere, akarsulara, atık barajlarına, foseptiklere ve araziye deşarj etti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, atıksuların yüzde 83.3'ü denize, göle veya akarsuya, yüzde 7.8'i atık barajına, yüzde 1.4'ü ocak içine, yüzde 1.2'si foseptiğe, yüzde 1.0'i araziye, yüzde 5,3'ü de diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

TÜİK'in, Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre, maden işletmeleri 2018 yılında 249 milyon metreküp su çekti. Çekilen suyun yüzde 51.2'si kuyudan, yüzde 22.3'ü deniz ve kaynaktan, yüzde 10.4'ü ocak içi sudan, yüzde 4.0'ü akarsudan, yüzde 3.7'si göl-göletten ve yüzde 8.4'ü diğer su kaynaklarından sağlandı.

Maden işletmeleri 2018 yılında toplam 14 milyon metreküp atıksuyu da arıttı. Arıtılan atıksuyun yüzde 88.9'una fiziksel ya da kimyasal arıtma, yüzde 11.1'ine ise biyolojik arıtma uygulandı. Atıksu arıtma tesislerinde arıtılan 14 milyon metreküp atıksuyun yüzde 54.2'si deşarj edildi, yüzde 45.8'i ise işletme içinde yeniden kullanıldı.

Maden işletmelerinde dekapaj malzemesi/pasa dışında 17 milyon ton atık oluştu. Maden işletmelerinde oluşan 812 milyon ton atığın yüzde 99.9'unu mineral atıklar oluşturdu. Mineral atıkların ise yüzde 97.9'u dekapaj malzemesi/pasa oldu.

Toplam atığın yüzde 71.2'si pasa sahalarında, atık barajlarında veya düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildi, yüzde 26.2'si ocak içine geri dolduruldu, yüzde 2.6'sı ise diğer yöntemlerle geri kazanıldı ya da bertaraf edildi.

Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri Anketi'nin kapsamı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden referans yıl için yeni ruhsat alan ve bir önceki yılda üretim bilgisi mevcut olan işletmelerden oluştu; yalnızca zenginleştirme yapan tesisler kapsam dışı tutuldu. (Tablo)

Kaynak: DHA