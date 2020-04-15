TÜİK-Mart'ta yüzde 3.4 artışla 108 bin 670 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 artarak 108 bin 670 adete çıktı ve Ocak-Mart döneminde konut satışları yüzde 33 artışla 341 bin düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde Mart ayında ipotekli olarak bilinen kredili konut satışları yıllık bazda yüzde 90.4 artarak 43 bin 329 adete yükseldi ve toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39.9 olarak gerçekleşti. Buna karşılık, kredisiz konut satışları Mart ayında Türkiye genelinde yıllık bazda yüzde 20.6 azalarak 65 bin 341'e indi.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.8 azalarak 34 bin 89'a geriledi ve toplam konut satışları içinde payı yüzde 31.4 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.5 artarak 74 bin 581 adete çıktı.

Ocak-Mart döneminde ipotekli konut satışı yüzde 238.6 artarak 129 bin 299 adete çıkarken, diğer satış türlerinde ise yüzde 3.0 azalarak 211 bin 739'a geriledi.

Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 0.4 azalarak 107 bin 432'ye gerilerken, ikinci el konut satışları da yüzde 57.2 artarak 233 bin 606'ya çıktı.

Yabancılara yapılan konut satışları yıllık bazda yüzde 3.0 azalarak 3 bin 36'ya geriledi ve ilk sırayı 1,513 konut satışı ile İstanbul aldı.

İstanbul ilini sırasıyla 584 konut satışı ile Antalya, 165 konut satışı ile Ankara, 110 konut satışı ile Mersin ve 93 konut satışı ile Bursa izledi.

Ocak-Mart döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.8 artarak 10 bin 948'e yükseldi.

Mart ayında İran vatandaşları Türkiye'den 465 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 426 konut ile Irak, 227 konut ile Rusya Federasyonu, 184 konut ile Afganistan ve 119 konut ile Filistin izledi. (Grafik )

Kaynak: DHA