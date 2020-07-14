TÜİK-Tarım ürünleri üretici fiyatları Haziran'da yüzde 0.45 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyatları (Tarım-ÜFE) Haziran'da aylık bazda yüzde 0.45 ve yıllık bazda yüzde 14.50 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyatları yılın ilk yarısında yüzde 8.49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.29 yükseldi.

TÜİK verilerine göre Haziran'da, endekste kapsanan 82 maddeden, 23 madenin ortalama fiyatı azalırken 8 maddenin ortalama fiyatında değişimedi, 51 maddenin ortalama fiyatı da arttı.

Sektörlerde üretici fiyatları aylık bazda;

- tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0.40,

- ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1.58,

- balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 1.74 yükseldi.

Ana gruplarda üretici fiyatları aylık bazda;

- tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0.78 azaldı,

- canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.35,

- çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2.96 arttı.

Tarım ürünleri üretici fiyatlarında yıllık bazda en az artış yüzde 5.60 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrularda oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre fiyat artışının yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 21.77 ile çeltik, yüzde 21.23 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 19.36 ile lifli bitkiler oldu.

Fiyatlarda aylık bazda en fazla azalış yüzde 9.31 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda gerçekleşti. Aylık bazda fiyatı düşen diğer alt grup da yüzde 2.67 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Buna karşılık, Haziran ayında üretici fiyatlarının en çok arttığı alt gruplar, yüzde 3.72 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları, yüzde 2.91 ile çeltik ve yüzde 2.59 ile yağlı meyveler oldu. (Grafik - Tablo)

Kaynak: DHA