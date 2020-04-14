TÜİK-Ticari süt üretimi Şubat ayında yüzde 5.5 yükseldi

Ticari işletmelerin topladığı inek sütü miktarı yıllık bazda Şubat ayında yüzde 5.5, Ocak-Şubat döneminde yüzde 7.2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Şubat ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.5, protein oranı ise ortalama yüzde 3.2 olarak belirlendi.

Ticari süt işletmelerinin ürettiği içme sütü Şubat ayında yıllık bazda yüzde 9.3 artarak 130 bin 525 tona, Ocak-Şubat döneminde de yüzde 9 artarak 276 bin 793 tona yükseldi.

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 4.2 artarak 87 bin 213 tona, Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.2 artarak 179 bin 202 tona çıktı.

Şubat ayında yıllık bazda;

- kaymak üretimi yüzde 8.8,

- inek peyniri üretimi yüzde 8.2,

- ayran üretimi yüzde 8.0,

- tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 5.7,

- diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık süt) yüzde 4.5,

- tereyağı üretimi yüzde 3.1 artarken,

- yağsız süt tozu yüzde 9.8 azaldı.

Ocak-Şubat döneminde yıllık bazda;

- ayran üretimi yüzde 10.9,

- tereyağı üretimi yüzde 4.5,

- inek peyniri yüzde 4.1,

- kaymak üretimi yüzde 1.3,

- tam yağlı süt tozu yüzde 1.3, artarken,

- diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık süt) yüzde 7.4,

- yağsız süt tozu yüzde 11 azaldı. (Grafik - Tablo)

Kaynak: DHA