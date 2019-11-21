TÜİK - Tüketici güven endeksi yüzde 5.2 artışla 59.9'a çıktı (2)

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Tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 5.2 yükseldi ve Ekim ayındaki 57 düzeyinden, Kasım ayında 59.9 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış endeks geçen yılın aynı ayında ise 59.6 düzeyindeydi.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

TÜİK verilerine göre;

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 79.3

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ekim ayında yüzde 74.8 düzeyindeyken Kasım ayında yüzde 6.1 artarak yüzde 79.3'e yükseldi.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 78.5

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 73.4 düzeyindeyken, Kasım ayında yüzde 6.9 artarak 78.5'e yükseldi.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 58.8

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayındaki 56.8 düzeyinden Kasım'de yüzde 3.6 artarak 58.8'e çıktı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 23

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 22.8 düzeyindeyken, Kasım ayında yüzde 0.5 artarak 23.0'e çıktı. (Grafik - Tablo)

Kaynak: DHA