TÜİK ve TCMB, Nisan ayı tüketici güven endeksini açıkladı!

TÜİK ile Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi Nisan ayında, Mart'a göre yüzde 7.5 azaldı. Mart ayında endeks 86,6 iken Nisan'da 80,2 oldu.

Hanenin maddi durumu endeksi 64,0 oldu

Geçtiğimiz 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Mart ayında 67,3 idi. Nisan ayında ise yüzde 4,9 azalarak 64,0 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 81,0 oldu

Önümüzdeki 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi Mart'ta 97,9'du. Nisan'da ise yüzde 7,9 azalarak 81,0 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 82,9 oldu

Önümüzdeki 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklenti endeksi Mart'ta 94,1 idi. Nisan'da ise yüzde 11,9 azalarak 82,9 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 92,8 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Mart ayında 97,4'dü. Nisan ayında ise yüzde 4,7 oranında azalarak 92,8 oldu.