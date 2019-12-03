TÜİK-Yurt içi üretici fiyatları Kasım’da yüzde 0.08 düştü, yıllık artış yüzde 4.26

Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE), Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.08 düşerken, yıllık artış yüzde 4.26 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları ayrıca geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 6.63 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 19.68 arttı.

Kasım ayında sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri incelendiğinde;

- madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.08,

- imalat sanayi sektöründe yüzde 0.04,

- gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 0.53 düşüş,

- su temini sektöründe yüzde 0.19 artış görüldü.

Kasım'da geçen aya göre en fazla düşüş; yüzde 4.85 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 1.80 ile ana metaller, yüzde 1.39 kimyasallar ve kimyasal ürünlerde görüldü. Buna karşılık diğer ulaşım araçları yüzde 3.48, gıda ürünleri yüzde 1.48, içecekler yüzde 1.31 ile geçen aya göre endekslerinin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Kasım ayında aylık en fazla düşüş yüzde 0.60 ile ara malında görüldü. (Grafik&Tablo)

Kaynak: DHA