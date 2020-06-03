TÜİK-Yurt içi üretici fiyatları Mayıs'ta yüzde 1.54 arttı (2)

(Ayrıntılar, grafik ve tablo ile güncellendi)

Yurt içi üretici fiyatları Mayıs ayında yüzde 1.54 yükseldi ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 5.53 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları yılın ilk beş ayında yüzde 6.15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9.14 yükseldi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalatta fiyatlar yıllık yüzde 4.98 arttı. Fiyatlarda yıllık değişimler; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 3.63, imalatta yüzde 4.98, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 14.49, su temininde yüzde 6.61 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık fiyat değişimleri; ara malında yüzde 6.09, dayanıklı tüketim malında yüzde 14.90, dayanıksız tüketim malında yüzde 9.01 ve sermaye malında yüzde 10.27 artış, enerjide yüzde 11.92 azalış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründe fiyatlar imalatta aylık yüzde 1.62 arttı. Sanayinin dört sektörünün aylık fiyat değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 1.74 azalış, imalatta yüzde 1.62, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2.46 artış, su temininde yüzde 0.61 azalış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık fiyat değişimleri; ara malında yüzde 1.52, dayanıklı tüketim malında yüzde 2.44, dayanıksız tüketim malında yüzde 1.45, enerjide yüzde 1.73, sermaye malında yüzde 1.34 artış olarak gerçekleşti.

Fiyatlarda yıllık en fazla azalış; yüzde 61.57 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 51.27 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti.

Buna karşılık fiyatların en çok arttığı sektörler yüzde 23.24 ile metal cevherleri, yüzde 22.38 ile tütün ürünleri, yüzde 20.55 ile diğer mamul eşyalar oldu.

Aylık en fazla azalış; yüzde 32.31 ile ham petrol ve doğal gaz ürünleri, yüzde 1.56 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 0.61 ile suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması olarak gerçekleşti.

Buna karşılık fiyatlar kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 4.93, kağıt ve kağıt ürünlerinde yüzde 4.54, basım ve kayıt hizmetlerinde yüzde 3.57 yükseldi. (Grafik - Tablo)

Kaynak: DHA