Tüketici faiz oranları yeniden artırıldı

Vatandaşların ev sahibi olabilmeleri amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında kamu bankaları tarafından düşürülen konut ve diğer tüketici kredilerinde faiz oranları yeniden artırıldı. Piyasadaki hareketliliğin durulmadığı son günlerde, Haber Türk'ün haberine göre, bankaların bu eyleminin sebebi döviz kurlarında ve enflasyonda meydana gelen artış oldu.

500 BİN LİRALIK KREDİYE 305 BİN LİRA FAİZ

Mevduat ve diğer faiz oranlarında artışın sinyali olarak algılanan bu gelişme sonrası 15 yıl vadeli ve yüzde 0.64 olan sıfır konutlar için faiz oranları değişmezken ikinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı yüzde 0,87'ye yükseldi.

Ayrıca kamu bankaları tarafından alınan yeni karar dahilinde, konut kredilerinde 12 ay geri ödemesiz uygulama, sıfır konutlar için de kalktı. Bu bağlamda yine kamu bankaları, tüketici kredisi faizini yüzde 1.12’ye taşıt kredisi faizleri yüzde 1.17’ye yükseltti.

Yeni kararlar dahilinde, 500 bin liralık ve 10 yıllık konut kredisi alan vatandaşlar ödemelerini, aylık 6 bin 716 lira taksit ve toplamda 305 bin 920 lira faiz yükü ile yapacak. Toplam geri ödeme 805 bin 920 lira olacak.