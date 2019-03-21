Tüketici güven endeksi Mart ayında arttı

Tüketici güven endeksi 2019 Mart döneminde yüzde 2,9 oranında artarak 59,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Mart dönemi tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 oranında arttı; Şubat ayında 57,8 olan endeks Mart ayında 59,4 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 78,3 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Şubat ayında 75,2 iken, Mart ayında yüzde 4 oranında artarak 78,3 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 78,6 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Şubat ayında 75 iken, Mart ayında yüzde 4,9 oranında artarak 78,6 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 58,9 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Şubat ayında 59 iken Mart ayında yüzde 0,1 oranında azalarak 58,9 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 22 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Şubat ayında 22,02 iken, Mart ayında 22 oldu.

Kaynak: İHA