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Tüketici Güven Endeksi Şubat ayında artışa geçti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Merkez Bankası iş birliğiyle yürüttüğü tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, yüzde 1,5 artarak 84,5'e yükseldi.

Tüketici Güven Endeksi Şubat ayında artışa geçti

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası iş birliğinde yapılan tüketici eğilim anketinin sonuçları açıklandı. Ankete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubat ayında, bir önceki aya oranla yüzde 1,5 artış gösterdi. Bu kapsamda, ocak ayında 83,3 olan endeks, şubatta 84,5'e ulaştı. 

MEVSİM VERİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ NE DEMEK?

Verilerde yıldan yıla yinelenen ve yılın bazı ay/dönemlerinde ortaya çıkan periyodik artış ya da
azalışlar mevsimsel etkiler olarak adlandırılır. 

Mevsim etkisinden arındırma ise mevsim etkilerinin istatistiksel yöntemler kullanarak tahmin
edilmesi ve eğer anlamlı ise veriden ayrıştırılması işlemidir.


Tüketici Güven Endeksi Şubat ayında artışa geçti

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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