Tüketici Güven Endeksi Şubat ayında artışa geçti

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası iş birliğinde yapılan tüketici eğilim anketinin sonuçları açıklandı. Ankete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubat ayında, bir önceki aya oranla yüzde 1,5 artış gösterdi. Bu kapsamda, ocak ayında 83,3 olan endeks, şubatta 84,5'e ulaştı.

MEVSİM VERİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ NE DEMEK?

Verilerde yıldan yıla yinelenen ve yılın bazı ay/dönemlerinde ortaya çıkan periyodik artış ya da

azalışlar mevsimsel etkiler olarak adlandırılır.

Mevsim etkisinden arındırma ise mevsim etkilerinin istatistiksel yöntemler kullanarak tahmin

edilmesi ve eğer anlamlı ise veriden ayrıştırılması işlemidir.



