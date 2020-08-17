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Tüketici Hakem Heyeti nedir? Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Dilekçesi

Tüketicilerin satıcılarla anlaşmazlığa düşmesi halinde, e-devlet üzerinden başvuru yapılan Tüketici Hakem Heyeti nedir? Nasıl başvurulur? Tüketici Hakem Heyeti başvuru dilekçesi nasıl doldurulur? Detaylar haberimizde...

Tüketici Hakem Heyeti nedir? Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Dilekçesi

Tüketicilerin satıcıyla anlaşmazlığa düşmesi halinde başvurulan Tüketici Hakem Heyeti'nin kararları resmi ve bağlayıcıdır. Hakkını aramak isteyen tüketicilerin, illerde Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde ise kaymakamlıklar tarafından belirlenen yerlerde faaliyet gösteren ve e-devlet üzerinden başvuru yapılan Tüketici Hakem Heyeti nedir? Nasıl başvurulur? Tüketici Hakem Heyeti başvuru dilekçesi nasıl doldurulur?Detaylar haberimizde..

Tüketici Hakem Heyeti nedir? Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Dilekçesi

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ NEDİR?

Alışveriş sırasında tüketicinin satıcıyla anlaşamaması ve herhangi bir usulsüzlük durumu sezildiğinde başvurulan Tüketici Hakem Heyeti tarafından alınan kararlarda resmiyet ve bağlayıcılık durumu söz konusun olduğundan, karşı tarafın, tebliğden sonraki 15 gün içinde Tüketici mahkemesine itirazı gerekmektedir. Aksi halde karar kesinleşir ve itiraz hakkı ortadan kalkar. İllerde Ticaret İl Müdürü, ilçelerde ise kaymakam veya kaymakam tarafından görevlendirilen bir memur tarafından devamı sağlanan  Tüketici Hakem Heyetlerinin  diğer üyeleri ise belediye, baro, tacir/esnaf ve tüketici örgütü temsilcilerini kapsar.

Tüketici Hakem Heyeti nedir? Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Dilekçesi

NASIL BAŞVURULUR?

Tüketici Hakem Heyetlerine başvurular, tüketicinin yerleşim yeri ya da işlemin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine, e-devlet üzerinden yapılır. Bu başvurular, başvuru tarihi ve sırasına göre en fazla altı ay içinde değerlendirilerek karara bağlanır. 

Başvurunun niteliği, konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi durumlar dikkate alınarak karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir.  Tarafların talebi ve bu talebin başkan tarafından uygun görülmesi halinde ise başvuruların tüketici hakem heyetince öne çekilmesi mümkündür. Yapılan başvuruların takibi, e-devlet platformunda bulunan TÜBİS kanalı ile sağlanabilir. 

Tüketici Hakem Heyeti nedir? Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Dilekçesi

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURU DİLEKÇESİ NASIL DOLDURULUR?

Tüketici Hakem Heyeti başvuru dilekçesine ulaşmak için TIKLAYINIZ

Tüketici Hakem Heyetlerine sözlü başvuru yapılamamakdır. Başvurular şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) (https://tuketicisikayeti.gtb.gov.tr) ile yapılabilir.

979500

Yapılan başvurulardaki parasal sınırlar her sene güncellenmektedir. 20 20 yılında yapılan belirlemelere göre, 

  • 6.920 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir statüsünde olan illerde, 6.920 TL ile 10.390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, 
  • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 TL ile 10.390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.
  • 10.390 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar içinse tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmamaktadır. Bu başvuruların tüketici mahkemelerine, tüketici mahkemeleri bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerine yapılması öngörülmüştür.
Berna Akkaya
Editör


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