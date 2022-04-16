Tüketici Hizmetleri Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tüketici Hizmetleri Elemanı görev tanımı nedir, Tüketici Hizmetleri Elemanı ne iş yapar, Tüketici Hizmetleri Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüketici Hizmetleri Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tüketici Hizmetleri Elemanı Tanımı;

__

Tüketici Hizmetleri Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tüketici Hizmetleri Elemanı Maaşları

Tüketici Hizmetleri Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tüketici Hizmetleri Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tüketici Hizmetleri Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5242.15

Meslek Adı :

Tüketici Hizmetleri Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Diğer Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Satış Tanıtım Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eden, tüketici grubunun özelliğine ve tüketici haklarına göre hizmet veren, reyon temizleyen ve düzenleyen, mal ve hizmetlerin tedarikini sağlayan, müşterilerin ürün iade, şikayet, özel sipariş, taşıma ve teslimat, dosyalama ve arşivleme işlemlerini yürüten, ürünleri özelliklerine göre paketleyen veya ambalajlayan, satış belgelerini düzenleyen, tüketicisorunları hakem heyetlerine gelen şikayet işlemlerini takip ederek müşteri memnuniyeti sağlama yeterliklerine sahip nitelikli kişidir .

Görev ve İşlem Basamakları :

Tüketici Hizmetleri Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Reyon temizliği yapar ve ürünleri reyonlara yerleştirmek,

b) Ürünün görsel sunumunu planlamak,

c) Ürünlerin raf ömürlerini kontrol etmek,

d) Ürünlerin fiş veya etiketlenmesini yapmak,

e) Satışı yapılacak mal/hizmet hakkında bilgi verir, tüketicinin karar vermesine yardımcı olmak,

f) Mal ya da hizmet hakkında bilgi ve tüketicinin sorularına cevap vermek,

g) Fiyat ve ödeme koşulları hakkında bilgi vermek,

h) Ödeme işlemlerini ve satış işlemlerini gerçekleştirmek,

i) Siparişlerin verilmesi işlerini yapmak,

j) Satılan malı teslim etmek,

k) Teslim edilmeyen malın teslim tarihi hakkında bilgi vermek,

l) Paketleme işini yapmak,

m) Teslim ve montaj işlerini takip etmek,

n) Tüketiciler tarafından yapılan şikayetleri değerlendirir, çözüm yolları aramak,

o) Satılan malların dökümünü yapmak,

p) Günlük satış bedellerini hesaplamak ve satış fişlerini mal çıkış defterine kaydetmek, mutabakat tutanağı ile karşılaştırmak, muhasebeye bildirmek,

q) Garanti kapsamındaki ürünlerin bakım onarım ihtiyaçları ile ilgili tüketici isteklerini değerlendirir, gerekli yönlendirmeyi yapmak,

r) Garanti kapsamı dışındaki ürünlerin bakım onarım ihtiyaçları ile ilgili tüketici isteklerini değerlendirir, gerekli yönlendirmeyi yapmak,

s) Stok ve ihtiyaçları belirlemek,

t) Müşteri memnuniyetinin saptanması için çalışma yapmak,

u) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygulamak,

v) Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışmak,

w) Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?