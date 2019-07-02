Tüketici talebi ile Erikli Mineral serisini oluşturdu

Kurumsal Haber)- ERİKLİ yeni bir kategoriye adım atarak meyve aromalı maden suyu "Erikli Mineral" serisini tüketicisiyle buluşturdu. Erikli Meşrubat San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü S.Serdar Seyhanlı, "Günümüzde tüketicilerin ihtiyaç ve beklentileri hızla değişiyor. Bizim de tüketicilerimizi dinleyerek geliştirdiğimiz yeni kategorimiz Erikli Mineral, bu anlayışın bir ürünü olarak doğdu. Buradaki amacımız sadece ürün geliştirmek değil, tüketicilerimize farklı bir lezzet deneyimi de sunabilmek" dedi.

'Yükselt kendini" mottosuyla Erikli, meyve aromalı maden suyu serisi yeni Erikli Mineral'i piyasaya sürdü. Raflarda yerini alan Erikli'nin yeni kategorisi meyve aromalı maden suyu Erikli Mineral serisi, limon, elma, şeftali-kayısı ve ahududu olmak üzere 4 farklı lezzet seçeneği sunuyor. Lezzetinin yanı sıra, Erikli Mineral serisinin mavi renkli şişe tasarımı da raflarda fark yaratıyor. Erikli Mineral mavi renkli şişe tasarımı ve premium çevir- aç kapağıyla 200 ml'lik cam şişesinde tüketicilere sunuluyor.

Türkiye'nin dört bir köşesine ulaşan Erikli, tüketici memnuniyeti konusunda gerçekleştirdiği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Erikli ailesinin inovasyona yatırım yapıp genişlemesinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Erikli Meşrubat San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü S.Serdar Seyhanlı, "Günümüzde tüketicilerin ihtiyaç ve beklentileri hızla değişiyor. Bu beklenti ve taleplere doğru yanıt verebilmek ise tüketicileri anlamanın yanı sıra inovasyona yapılan yatırımdan geçiyor. Kitle pazarlamasından kişisel pazarlamaya dönüşün yaşandığı çağımızda, ihtiyaçlara cevap veren ürünlerle hem tüketici gözünde ayrışmak hem de raflarda farklılaşmak önem kazanıyor. Bizim de tüketicilerimizi dinleyerek geliştirdiğimiz yeni kategorimiz Erikli Mineral, bu anlayışın bir ürünü olarak doğdu. Buradaki amacımız sadece ürün geliştirmek değil, tüketicilerimize farklı bir lezzet deneyimi de sunabilmek. Bu nedenle "yükselt kendini" diyerek Erikli ailesine kattığımız Erikli Mineral'in, lezzetinden şişe tasarımına kadar her açıdan farklı bir deneyim sunacağına inanıyorum" diye konuştu.

MAVİ ŞIK ŞİŞESİ VE PREMİUM ÇEVİR-AÇ KAPAĞI İLE FARK YARATIYOR

Erikli Mineral serisi, mavi şişesi ile raflarda kolaylıkla ayrışırken, rahat kavranabilen ergonomik yapısıyla ezberleri bozuyor. Meyve aromalı maden suyu tüketimini keyifli hale getiren Erikli Mineral, çevir-aç kapağı sayesinde kolaylıkla taşımaya ve saklamaya da imkan tanıyor. Erikli Mineral tüm seçkin marketlerde satışa sunuluyor.

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DHA