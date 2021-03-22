Tüketiciler Birliği'nden uyarı: Dolandırıcıların kargo gönderim ücreti tuzağına düşmeyin!

Dolandırıcılar, insanları kandırmak için akla hayale gelmeyecek yalanlar buluyor. Son olarak kargo gönderim ücreti yalanını kullanmaya başladılar. Telefonlara gelen mesajla, 'kargo gönderim ücretinin faiziyle ödenmemesi halinde icra takibi başlatılacağı' yazıyor.

Vatandaşları tuzağa düşürmek için akla hayale gelmeyecekler yalanlar uyduran dolandırıcıların, son günlerde kullandıkları yeni yöntemi kargo gönderim ücreti yalanı... Cep telefonlarına gönderdikleri mesajla, 'kargo gönderim ücretinin faiziyle ödenmemesi halinde icra takibi başlatılacağını' yazıyorlar. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, konuyla ilgili olarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Gündüz 'Mesaj geldiğinde telaşlanmayın' dedi ve şikayette bulunulması gerektiğini belirtti.

CEP TELEFONLARINA İCRA MESAJI GÖNDERİYORLAR

Kişilerin cep telefonlarına gönderilen mesajlarda 'Tüketici kanununa aykırı davranarak almadığınız kargonuz sebebi ile firmanın oluşan kargo gönderim bedeli ve zararından dolayı faiz, avukat, vekalet ücreti, dosya masrafları eklenerek icra takibi başlatılacaktır. Bu aşamada banka hesapları, taşınır taşınmaz mallarınız ve evinize icra marifeti ile haciz işlemi yapılabilir. Lütfen en kısa sürede bizimle 08.30- 17.30 mesai saatleri içerisinde iletişime geçmeniz rica olunur' yazılı mesaj geldiğini anlatan Gündüz, bu mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

"KARGO ŞİRKETLERİNİN BÖYLE BİR USULÜ YOK"

Mesaj geldiğinde panik yapılmaması gerektiğini belirten Gündüz, numarayla asla irtibata geçilmemesi gerektiğini vurguladı. Bu tuzağa düşen vatandaşların olduğunu vurgulayan Gündüz, "Baştan sona dolandırıcılık kokuyor ve hukuki suç teşkil etmektedir. Kargo şirketlerinin böyle bir usulü yoktur." dedi. Dolandırıcıların icra mesajının sonunda avukat bilgisi de paylaştığına dikkat çeken Gündüz, avukatların böyle bir mesaj göndermeyeceğini ifade etti.

"50 YAŞ ÜSTÜNÜ HEDEF ALIYORLAR!"

Dolandırıcıların genellikle 50 yaş üstü kişileri hedef aldığını belirten Gündüz, panik yapılmaması gerektiğini söyledi. Son olarak tüketicilere şu çağrıda bulundu: "Vatandaşlar paniklemesin, savcılığa şikayette bulunsun. Tüketici derneklerine başvursun. Sakın telefon açıp muhatap olmasınlar. Bunlar o kadar kurnaz ki ne yapıp edip sizleri dolandırabilirler.