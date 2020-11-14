Tülin Özen'in Bir Başkadır dizisindeki yarı çıplak olduğu cesur sahneler çok konuşuldu!

Dijital platform olan Netflix'in yeni projesi 'Bir Başkadır' seyircisiyle buluştu. Dizinin kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Alican Yücesoy, Funda Eryiğit, Defne Kayalar, Tülin Özen, Derya Karadaş, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi oyuncuların yer alıyor. Dizi yayına girdiği anda Top10 yükselerek büyük ses getirdi.

O SAHNELER ÇOK KONUŞULDU

Başroldeki Öykü Karayel'in yanı sıra ise diziye damga vuran bir başka başarılı oyuncu Tülin Özen oldu. Bir Başkadır dizisinin ikinci bölümünde olan Tülin Özen ile Alican Yücesoy'un yatak sahnesi sosyal medyada çok konuşulanlardan oldu.

Üstsüz görüntüsüyle ekrana yansıyan Özen'e beğeni yağdı. 40 yaşındaki güzel oyuncunun gençlere taş çıkartan fiziği de gözlerden kaçmadı. Fakat sosyal medyada Özen'i eleştirenler de yer aldı. Sahneleri çok iddialı bulan bazı kullanıcılar ''hiç yakışmadı'' gibi yorumlar yaptı.

DİZİNİN KONUSU

8 bölümden oluşan dizi, farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul’un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Hayatları farklı, hayalleri farklı, korkuları farklı. Birbirlerine zıt görünseler de yolları kesiştiğinde sınırlar ortadan kalkacak ve hepsi birbirinin hayatına dokunacak.