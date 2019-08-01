Manken Tülin Şahin, hamileliğinde 6.aya girdiğini belirterek mayolu fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı. Tülin Şahin'in bu fotoğrafına binlece yorum geldi.

Şahin'e birçok anne, bebek, bakım, kozmetik ve giyim firmalarından reklam teklifleri gelmeye başlamıştı. Tülin Şahin, 3 Ağustos'tan itibaren NTV'de 'Tülin Şahin ile Hamilelik Günlüğü' adlı programı sunacak.

İlk bebeğini kucağına alacak Tülin Şahin'in bir kızı olacak.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.