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Tülin Şahin'den 6.ay pozu!

Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile nikah masasına oturan Tülin Şahin hamileliğinde 6. ayına giren 38 yaşındaki manken sosyal medya hesabından hamilelik pozu verdi

Tülin Şahin'den 6.ay pozu!

Manken Tülin Şahin, hamileliğinde 6.aya girdiğini belirterek mayolu fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı. Tülin Şahin'in bu fotoğrafına binlece yorum geldi.

Tülin Şahin'den 6.ay pozu!

Şahin'e birçok anne, bebek, bakım, kozmetik ve giyim firmalarından reklam teklifleri gelmeye başlamıştı. Tülin Şahin, 3 Ağustos'tan itibaren NTV'de 'Tülin Şahin ile Hamilelik Günlüğü' adlı programı sunacak.

Tülin Şahin'den 6.ay pozu!

İlk bebeğini kucağına alacak Tülin Şahin'in bir kızı olacak.

Tülin Şahin'den 6.ay pozu!

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

Tülin Şahin'den 6.ay pozu!

 

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