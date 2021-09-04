Tülin Şahin'e kızının babası tarafından dava açıldı! Zorlama hapsi isteniyor!

Portekizli iş adamı Noronha, kızının annesi Tülin Şahin hakkında Beykoz İcra Mahkemesi'ne dilekçe sunarak dava açtı. Avukatı aracılığıyla sunulan dilekçede Şahin'in çocuğunu göstermemekle tehdit ettiği ve çocuğunu göstermediği aktarıldı.

Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada çocuğun, babanın talep ettiği bir tarihte her ay 4 gün 4 saat görmesine dair karar çıktığı hatırlatılırken Şahin'in velayet haklarını kötüye kullanmakta olduğu ve çocuğunu babası ile görüştürmediği anlatıldı.

BASINA GERÇEĞE AYKIRI BİLGİLER SIZDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Ayrıca dilekçede Şahin'in mahkeme tarafından verilen kararlara uymadığı belirtilirken, basına gerçeğe aykırı bilgiler sızdırdığı ve babasının çocuğunu kaçıracağı ile Türkiye'ye hakaret ettiğine dair sözler söylediği öne sürüldü.

6 AYA KADAR 'TAZYİK' HAPSİ İSTENDİ

Dilekçede, Şahin'in mahkeme kararını ihlal ederek, velayet hakkını kötü kullandığı iddiasıyla İcra İflas Kanunu'nun çocuk teslimi emrine muhalefet maddesi gereğince 6 aya kadar 'tazyik' hapsiyle cezalandırılması istendi.

TÜLİN ŞAHİN'İN İDDİASI

Daha önce fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü söyleyerek eski eşinden şikayette bulunan Şahin bu kez bomba bir iddiada bulunarak kızının Noronha tarafından kaçırılarak kendisinden fidye isteneceğini söylemişti.

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