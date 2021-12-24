Tuluk ne demek, TDK'ya göre Tuluk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tuluk ne demek? Tuluk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tuluk kelimesi. Peki tuluk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tuluk nedir, tuluk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TULUK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tuluk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tuluk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tulum



TULUK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kar tuluğundan çıkarılıp sıcak yapağıya sarıldığı zaman Adil Gazi biraz konuşabiliyordu.

