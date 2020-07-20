Tüm Android cihazlar için Huawei FreeBuds3 serisi

İSTANBUL (AA) - Huawei FreeBuds 3 serisi tam kablosuz kulaklıklar, bütün Android cihazlar arasında anında bağlantı sağlıyor.

Huawei açıklamasına göre, çift modlu BT/BLE sertifikalı Bluetooth 5.1 teknolojisi, eşzamanlı çift kanal iletim teknolojisi ve 356 MHz ses işlemcisi ile donatılmış olan Huawei FreeBuds 3 serisi, güvenilir ve hızlı Bluetooth bağlantısının yanı sıra, doğru ses ve video senkronizasyonu ile sunuyor.

Hassas ve gerçek zamanlı 3A çağrı gürültü azaltma algoritması ve aerodinamik mikrofon kanalı, Huawei FreeBuds 3 serisinin karşı tarafın daha net duymasını sağlamak için çevre gürültüsünü etkin bir şekilde azaltmasını sağlıyor.

FreeBuds 3 serisi kulaklıkların kutusu, kablosuz şarj özelliğine sahip olduğu için hem kablosuz şarj cihazları ile hem de ters kablosuz şarjı destekleyen akıllı telefonlar ile şarj edilebiliyor.

Kirin A1 çipinin yüksek verimli güç tüketimini kullanan Huawei FreeBuds 3 serisi, tek bir şarjla 4 saatlik, şarj kutusunun yanında kullanıldığında toplam 20 saate varan çalma süresi sağlayabiliyor.

Ayrıca, USB Type-C girişi üzerinden 1 saatin altında bir sürede tamamen şarj edilebiliyor.







- Aktif gürültü engelleme özelliği





Bütün Android cihazlar arasında anında bağlantı sağlayan sistemi, FreeBuds 3 serisi tam kablosuz kulaklığın şarj kutusunun kapağı açıldığı anda çalışıyor.

Telefon ekranındaki bildirim ile anında bağlantı kurulan kablosuz kulaklıkların o sırada ne çaldığı ve ne kadar şarjının kaldığı da bildirim ekranında görülebiliyor.

Android kullanıcıları, AI Life uygulamasını yükleyerek FreeBuds 3 Serisi kulaklıkların tüm işlevlerine ulaşabildikleri gibi, aktif gürültü engelleme özelliğinin ince ayarlarını da yapabiliyor.



Kullanıcının her hareketine uyum sağlaması için tasarlanan Huawei FreeBuds 3 serisi kulaklıkların yüzeyleri dokunmatik sensörler ile donatıldı.

Kulaklık yüzeyine çift dokunarak müzik veya arama fonksiyonlarını başlatabilirken, uzun dokunarak aktif gürültü engelleme özelliği devreye alınabiliyor.

Ayrıca kulaklık kulaktan çıkartıldığında müzik otomatik olarak duruyor ve geri takıldığında kaldığı yerden devam ediyor.



Huawei FreeBuds 3'teki 14mm dinamik sürücü, her kulaklığın gövdesine yerleştirilen karmaşık bir bas tüpü ile birlikte, her notanın orijinal parlaklığına getirilmesine izin verecek şekilde ayarlandı.

Açık kullanım tasarımlı aktif gürültü engelleme sistemine sahip FreeBuds 3 tam kablosuz kulaklıklar, siyah, beyaz ve kırmızı renk seçenekleri ile 999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla Huawei Online Mağaza üzerinden kullanıcılara sunuluyor.



Huawei FreeBuds 3i'nin 10 mm çapındaki dinamik sürücüleri, güçlü bas seslerini verebiliyor.

Hassas polimer kompozit diyaframlar, zengin ve deneli ses vermeleri için özel olarak kalibre edildi.

Stil ve ergonomik göz önünde bulundurularak tasarlanan Huawei FreeBuds 3i'nin her kulağa uygunluğunu sağlayan 4 farklı boyutta silikon ucu da bulunuyor.

Huawei FreeBuds 3i, 32dB'e kadar olan arka plan gürültülerini engelleyebiliyor.

Huawei FreeBuds 3i, karbon siyahı ve seramik beyazı renk seçenekleri ile 699 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla Huawei Online Mağaza üzerinden kullanıcılara sunuluyor.

Kaynak: AA