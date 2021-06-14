Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Trafik sigortasındaki yasa değişikliği onaylandı! Peki neler değişti?

Trafik sigortasında değişiklikleri içeren kanun tasarısının Meclis Genel Kurulu'nda onaylanmasının ardından araç sahipleri, yürürlüğe giren maddeleri merak ediyor. En önemli planın hak kaybını önlemek olduğu düzenlemede, trafik kazalarında, sigortadan ödenecek vefat ve sakatlık tazminatı hesaplamasına standart getirileceği öğrenildi.