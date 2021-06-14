Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Trafik sigortasındaki yasa değişikliği onaylandı! Peki neler değişti?
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Trafik sigortasındaki yasa değişikliği onaylandı! Peki neler değişti?
Trafik sigortasında, özellikle yaşanan hak kayıplarının önüne geçmek amacıyla düzenlenen kanun tasarısı, Meclis Genel Kurulu'nda onaylandı. Peki araç sahiplerinin bilmesi gerek değişiklikler neler? Uzun süredir beklenen tazminat hesaplaması standartları, hak kaybının önüne geçilecek şekilde düzenlendi. İşte detaylar...