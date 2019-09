“Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz”

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İstanbul'da meydana gelen ve Sakarya'da hissedilen depreme ilişkin, "Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halinde. Süreci titizlikle takip ediyoruz." dedi.

Merkez üssü İstanbul olan ve kentte de hissedilen 6 şiddetindeki depremin ardından AKOM’da durum değerlendirmesinde bulunan Yüce, 20 yıl önce yaşanan 1999 Marmara Depremi'nin ardından ilk kez bu şiddette bir depremle karşılaştıklarını belirtti.

Can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu anlatan Yüce, "Şehrimizde de hissettik. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. En büyük tesellimiz de can kaybının olmaması. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halinde. Dikkati hiçbir zaman elimizden bırakmayacağız. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) 24 saat boyunca açık olarak hemşehrilerimizn hizmetinde olacak. Şehrimize, İstanbul’a ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

- "Afet Yönetimi ve Eğitim Merkezi hızla inşa edilecek"

Yüce, afetlere karşı bilinçli bir şehir oluşturma hedefiyle paylaştıkları Afet Yönetimi ve Eğitim Merkezi’ni hızla inşa etmek için gereken adımları atacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Yatay mimari anlayışını şehrimizde daha da kuvvetlendireceğiz. Asıl öldüren deprem değil, yanlış ve sağlam olmayan yapılaşmadır. Yaşadığımız üzücü olay ciddi bir ikazdı. İnşallah bu ikazı en iyi şekilde okuyarak, adımlarımızı atacağız."





Kaynak: AA