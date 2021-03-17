Tüm detaylarıyla 18 Mart Çanakkale Savaşı | Çanakkale Geçilmez hikayesi ve fotoğrafları

Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı, en acı muharebeleri olarak adlandırılan Çanakkale Savaşları, Türk’ün sayısız zafer, şan ve şerefle dolu tarihinin en parlak sayfasıdır. Metrekare başına 6 bin merminin düştüğü ve bu mermilerin havada çarpıştığı savaş olarak bilinen Çanakkale Zaferi, Türklerin gücünü tüm dünyaya ispatlamıştır. Bir savaşın askerle, silahla, kurşunla, top, tüfek, tankla değil iman gücüyle, inançla, istekle ve vatan sevgisiyle kazanılabileceğini gözler önüne seren Çanakkale Zaferi hakkında tüm bilinmesi gerekenler haberimizde...