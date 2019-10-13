Tüm dünya bebek katili PKK'yı görmezden geliyor

PKK terör örgütü mensupları tarafından 1980 ve 1990'lardaki baskınlarda kundaktaki bebekleri dahi kurşuna dizmesi hafızalardan silinmedi. 1993 yılında Siirt Baykan'a bağlı Derince köyünde terör örgütü PKK'ya mensup teröristler tarafından okul bahçesinde kurşuna dizdiği 13'ü çocuk 22 kişi arasında bulunan 3 yaşındaki Serkan Erdem'in bedeni kurşunlanmış fotoğrafı, PKK'nın acımasız yüzünü dünyaya gösterdi. Abdullah Öcalan da bu katliamdan sonra “bebek katili” olarak anıldı.

EREN, BEDİRHAN, AYAZ VE NUPELDA

Bedirhan Karakaya

Eren Bülbül

Nupelda ve Ayaz kardeşler

Çok sayıda bebek ve çocuk öldüren teröristler, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de evden erzak çalarken güvenlik güçlerine yerlerini gösteren 16 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit etti. 31 Temmuz 2018'de bu defa Hakkari Yüksekova'ya bağlı üs bölgesinde görevli astsubay eşini ziyaretten dönen kadının kullandığı araç hedef alındı. 11 aylık Bedirhan bebek, annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit edildi. Tunceli Ovacık'ta 15 Temmuz'da araziye tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu da 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki kardeşi Nupelda Güloğlu hayatını kaybetti.

9 AYLIK MUHAMMED'E DE ACIMADILAR

Son olarak; Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden Şanlıurfa Akçakale'ye düzenlenen havan ve roketatarlı saldırılarda Suriyeli 9 aylık Muhammed Omar hayatını kaybetti. Ceylanpınar'da ekmek almak için evden çıkan 11 yaşındaki Mazlum Güneş ve sokakta oynayan 11 yaşındaki Elif Terim ile Mardin Nusaybin'de anneleri ile evleri önünde katledilen 12 yaşındaki Emine ve 15 yaşındaki Leyla Yıldız da şehit oldu. Şehitler gözyaşları arasında toprağa verilirken, Türkiye de bu masum çocukları kalbine gömdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: KANI YERDE KALMAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YPG/PKK'lı teröristlerce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle telefonda görüşerek, “Rabb'im sabrımızı artırsın ama o yavrumuzun kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Şu anda hızlı bir şekilde buna devam ediyoruz.” dedi.